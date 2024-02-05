Hatay'da depremin yıl dönümünde eğitim-öğretime 1 günlük ara

Son dakika haberi! Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu kentte afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

80 BİNDEN FAZLA YAPI YIKILDI

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kentlerin başında Hatay yer aldı.



Afetler, kentteki kamu binalarının da aralarında olduğu 80 binden fazla yapıda yıkıma veya ağır hasara yol açtı.



Enkaz kaldırma işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığı Hatay'da, deprem konutlarının yapımı ve hasar gören kültürel mirasın yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

