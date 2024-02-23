Hatay'da depremzedelerin yaşadığı 3 konteynerde yangın

Güzelburç Mahallesi Kızılay Konteyner Kent'te yangın çıktı.

Bir konteynerde çıkan ve henüz nedeni belli olmayan yangın, yandaki 2 konteynere de sıçradı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.