Hatay'da depremzedelerin yaşadığı 3 konteynerde yangın

Güzelburç Mahallesi Kızılay Konteyner Kent'te yangın çıktı.
Bir konteynerde çıkan ve henüz nedeni belli olmayan yangın, yandaki 2 konteynere de sıçradı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
3 konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangında bir anne ile çocuğunun da dumandan etkilendiği ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
İtfaiyeciler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangına müdahale anları ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
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