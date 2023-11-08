Hatay'da fabrikada patlama: 2'si ağır 13 işçi yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada, 2'si ağır 13 işçi yaralandı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da fabrikada patlama: 2'si ağır 13 işçi yaralı

İskenderun’da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında bugün öğleden sonra bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada 2'si ağır, 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'da fabrikada patlama: 2'si ağır 13 işçi yaralı - 1

Yaralılardan 9’u İskenderun Devlet Hastanesi’ne, 4’ü ise Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan işçilerden durumu ağır olan 2’sinin entübe edildiği bildirildi.

anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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