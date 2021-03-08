Hatay'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Hatay'da Kumlu-Reyhanlı kara yolunda Suriye uyruklu Ali El Yusufçi (19) yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Halit Yılık'ın kullandığı (34) minibüs, Terzihöyük Mahallesi'nde çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil dereye devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Riham Nasif (17) ve Halit El Hamid (41) kaza yerinde hayatını kaybetti, Kalid Aljdoh (28) ve Fayyad Abdulrezzak Alik (25) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan ve Reyhanlı'daki hastanelere kaldırıldı.