Hatay’da İYİ Parti’den istifa edenler CHP’ye geçti

Antakya’ya İYİ Parti’den istifa eden 62 kişi CHP’ye katıldı.



Aralarında İl Başkan Yardımcısı Murat Döger, İlçe Başkan Yardımcısı Yücel Dönmez, Karaali Mahalle Temsilcisi Sabahattin Kızıltepe, Ekinci Mahalle Temsilcisi Semir Doğru, Güzelburç Mahalle Temsilcisi Davut Amıklı, Kuzeytepe Temsilcisi Yusuf Durmuş’un da olduğu 62 kişi, İYİ Parti’den istifa ederek yapılan törenle CHP’ye katıldı.



CHP Antakya İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen katılım töreninde partiye katılanlara rozetleri CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy ve İlçe Başkanı Ümit Kutlu tarafından takıldı.