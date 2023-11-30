Hatay’da konteyner kentte cinayet

Hatay’da konteyner kentte yaşanan tartışma cinayetle bitti.



Olay, öğle saatlerinde merkez Antakya ilçesindeki Kıyamder Konteyner Kent’te meydana geldi. H.A. ile eşi İ.H.D. ve kayınbiraderi E.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. tabancayla eşine ve kayınbiraderine ateş etti.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.A.’nın yaşamını yitirdiği belirledi.



Ağır yaralanan İ.H.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis tarafından gözaltına alınan H.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.