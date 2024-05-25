Hatay'da kuvvetli yağış etkili oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'da kuvvetli yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından 'da gün boyu yağışlı hava etkili oldu.

İskenderun ilçesinde sağanak yağış, fırtına ve ardından dolu yağışı etkili oldu.

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, ardından etkili olan dolu sebebiyle ilçe merkezi tamamen beyaza büründü.

Yaklaşık yarım saat devam eden yağış da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Çakan şimşekler ise adeta geceyi gündüze çevirdi.

Yağışların durmasıyla birlikte zor anlar yaşayan vatandaşlar evlerine döndü.

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