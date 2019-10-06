Hatay'da Veysel Karnup (33) idaresindeki minibüs, Kumlu-Kırıkhan kara yolunun Karadurmuşlu mevkisinde pamuk tarlasına devrildi.
Kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hatay'da minibüs devrildi: 10 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Hatay'da minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Hatay'da Veysel Karnup (33) idaresindeki minibüs, Kumlu-Kırıkhan kara yolunun Karadurmuşlu mevkisinde pamuk tarlasına devrildi.