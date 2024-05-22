Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın sağ bacağından yaralandı.

Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

'ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Belgin Güneş (42), dün akşam saatlerinde sahilde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Durumu gören mahalle sakinlerinin yardımıyla köpeklerden kurtulan Güneş, sağ bacağından yaralandı.

Çevredekilerce Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan Güneş'in tedavisi sürüyor.

Sahipsiz köpeklerin saldırına uğrayan kadına yardım eden mahalle sakinlerinden Seyran Yüksek, sahilde yürüyüş yapmaya korktuklarını söyledi.

Yüksek, "Samandağ sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar saldırısına maruz kalıyorlar. Sahilde 30-40 köpek boş boş geziyor. Gün geçmiyor ki bir vatandaş köpek saldırına uğramasın. Geçen gün de köpekler benim çocuklarımı ısırmışlardı." diye konuştu.​​​​​​​​​​​​​​

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