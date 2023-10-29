Hatay'da şarampole devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

K.E. idaresindeki otomobil ile B.D. yönetimindeki otomobil, Atik Mahallesi Balakan mevkisinde çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle hızla savrulan iki otomobil, şarampole devrildi.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.