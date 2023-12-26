Hatay'da tarihi Uzun Çarşı'da yangın

Yangın, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesindeki 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin büyük yıkıma uğrattığı tarihi Uzun Çarşı'daki spor malzemelerini satıldığı bir iş yerinde çıktı.

İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına tazyikli su sıkarak müdahale etti. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi ile söndürülen yangında, iş yerine kullanılmaz hale getirdi.

Uzman itfaiye erleri, soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.