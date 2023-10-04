Hatay’da temizlik işçisinin feci ölümü

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, Kahraman’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Kahraman’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.