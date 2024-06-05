Hatay'da, TOKİ şantiyesinde yangın: İşçilerin kaldığı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu

Hatay'da şantiye alanında bulunan 3 katlı prefabrik işçi yatakhanesi alevlere teslim oldu. İşçilerin panik yaşadığı yangın, 2 saat çalışmayla kontrol altına alınırken prefabrik yatakhane küle döndü.

Hatay'da, TOKİ şantiyesinde yangın: İşçilerin kaldığı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu

, saat 21.30 sıralarında Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında meydana geldi. Şantiye alanında işçilerin kaldığı 3 katlı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu.

İşçilerin panik yaşadığı yangın kısa sürede yatakhaneyi etkisi altına aldı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında büyük bir alan kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da, TOKİ şantiyesinde yangın: İşçilerin kaldığı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu - 1

İlk belirlemelere göre yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; “Gülderen Konutları Şantiyesi'nde çalışan işçi arkadaşlarımızın kaldığı prefabrik misafirhanede çıkan yangına ekiplerimiz müdahale ediyor. 9 araç, 27 personelimizle sahadayız. Ölen ve yaralanan olmaması tesellimiz” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Vinç üzerinde rahatsızlanan operatörü itfaiye kurtardı

Vinç üzerinde rahatsızlanan operatörü itfaiye kurtardı

Yalova’da duba üzerinde denizde mahsur kalan 4 genç kurtarıldı

Yalova’da duba üzerinde denizde mahsur kalan 4 genç kurtarıldı

Eşiyle tartışan öfkeli koca evini ateşe verdi

Eşiyle tartışan öfkeli koca evini ateşe verdi

Motosikleti sonu oldu: Genç kızdan geriye fotoğrafları kaldı

Motosikleti sonu oldu: Genç kızdan geriye fotoğrafları kaldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan duyurdu: SGK'ya 344 sözleşmeli personel alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan duyurdu: SGK'ya 344 sözleşmeli personel alınacak

Antalya'da korkutan yangın: 3 daire etkilendi

Antalya'da korkutan yangın: 3 daire etkilendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...