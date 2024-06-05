Hatay'da, TOKİ şantiyesinde yangın: İşçilerin kaldığı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu

İlk belirlemelere göre yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.



Hatay Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; “Gülderen Konutları Şantiyesi'nde çalışan işçi arkadaşlarımızın kaldığı prefabrik misafirhanede çıkan yangına ekiplerimiz müdahale ediyor. 9 araç, 27 personelimizle sahadayız. Ölen ve yaralanan olmaması tesellimiz” ifadelerine yer verildi.