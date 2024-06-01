Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Kırıkhan-Reyhanlı karayolu üzerinde Muratpaşa Mahallesi mevkinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 vatandaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralılar, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

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