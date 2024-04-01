Hatay’ın Kurtuluş Caddesi AB desteğiyle yenileniyor

Şehri yeniden canlandırmak için önemli bir adım



Kurtuluş Caddesi’ndeki esnaf ve üreticiler de gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor. Onlardan biri de Gülay Gül. “Kurtuluş Caddesi’nde 500 yüzyıllık tarihi bir sabunhanede sabun üretiyordum. Hem geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi görüyor, hem de geleneksel ürünümüz olan defne sabununu yaşatıyordum. Depremde sabunhanem tamamen yıkıldı. Bina tescilli olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri binanın enkazını etiketledi ve restorasyonda kullanmak üzere depoladı. Kurtuluş Caddesi’ni ayağa kaldırma çalışmaları sürüyor. Bu projenin tüm Antakya'yı canlandırmak için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” diyor Gül.



Ayakkabı tamircisi Ahmet Kalbi ise bu caddedeki esnaflardan bir diğeri. Depremin ardından terk ettiği Hatay’a geri dönmüş ve hasarlı olmasına rağmen dükkanını açmış. Ancak yeniden inşa edilmek üzere binası yıkılacağı için başka bir yerdeki konteyner dükkâna taşınacak. Caddenin yeniden yapılandırılmasının ardından Kurtuluş Caddesi'ne geri dönecek.



Kurtuluş Caddesi’nin tarihi dokusunun korunması ve canlandırılması için 56 tescilli yapı restore edilecek, 126 yapı özgün dokuyla uyumlu bir biçimde inşa edilecek ve yürüyüş yolları, aydınlatma elemanları ve kent mobilyaları olmak üzere caddenin kentsel öğeleri iyileştirilecek.

Kültürel mirasa AB desteği



Ocak 2024’te Hatay’ı ziyaret eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antakya'da bölgenin sosyal, kültürel ve tarihi dokusunu bir bütün olarak yeniden canlandırmaya yönelik çalışmalarını destekliyoruz. Bu çalışmalar için AB Dayanışma Fonu'ndan ilk fon tahsis edildi. Deprem bölgesindeki kültürel mirasın toparlanması ve korunmasını desteklemeye devam edeceğiz” diye konuşuyor.



AB Dayanışma Fonu'ndan Türkiye'ye sağlanan 400 milyon avroluk hibe, depremden etkilenen bölgelerde hastane, okul ve su altyapısının inşası ile kültürel mirasın restore edilmesine yardımcı olmak üzere kullanılacak.