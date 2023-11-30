Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi, hasta kabulüne başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını duyurdu.

Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi, hasta kabulüne başladı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 'ın ilçesinde inşası tamamlanan Acil Durum Hastanesi'nin görüntülerine yer verdi.

Koca, paylaşımına, "Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı. 200 yataklı hastane; 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, 1 MR, 1 tomografi, 1 tam kapsamlı laboratuvar, 1 bronkoskopi, 1 endoskopi, 6 FTR, 3 onkoloji, 1 KVC merkezi ve 1 anjiografi ile hizmet veriyor. Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi hayırlı olsun." notunu düştü.

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