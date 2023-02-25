Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

🗓25 Şubat 2023 (Cumartesi) ⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat! 💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat! 🌡Hava Sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/NA1F0Q13zW

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA



Parçalı bulutlu, öğleden sonra Kırklareli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



EDİRNE °C, 19°C

Parçalı bulutlu



İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu



KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu



EGE

Parçalı bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı bulutlu



DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu



İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 16°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı



HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu



K.MARAŞ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.



ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu



KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu



SİVAS °C, 7°C

Parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 16°C

Parçalı bulutlu



DÜZCE °C, 22°C

Parçalı bulutlu



KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 21°C

Parçalı bulutlu



TOKAT °C, 12°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.



ELAZIĞ °C, 11°C

Parçalı bulutlu



ERZURUM °C, 3°C

Parçalı bulutlu



KARS °C, 4°C

Parçalı bulutlu



MALATYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.



ADIYAMAN °C, 16°C

Parçalı bulutlu



DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu



GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu



ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı bulutlu.