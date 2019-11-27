Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kar uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelide hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Çanakkale, Edirne ve Tokat civarının yağışlı olacağı tahmin ediliyor.



Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.



27 Kasım 2019 - (Çarşamba)

⚠️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

⚠️Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/hV9uLHa7DB — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 27, 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa), Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Dün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış İstanbul'da bugün de görülecek.

İstanbul bugün 14 derece, parçalı güneşli ve sağanak yağışlı

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Salı günü gündüz saatlerinde 17 derece civarında seyredecek hava sıcaklılığı gece saatlerinden itibaren 9 dereceye kadar düşecek. Düşen hava sıcaklığı sağanak yağışı da beraberinde getirecek.

İstanbul yapılan son tahminlere göre Pazar gününe kadar yağışlı olacak.

Haftalık Hava Tahmini

(27 Kasım - 03 Aralık 2019)

Hava sıcaklıklarının; Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/dyQHS8wNJo — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 26, 2019

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak 20

Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 20



Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 18



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı 6



Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor) 12