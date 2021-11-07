Hava durumu: Meteoroloji'den Marmara için sis uyarısı

Marmara Bölgesi'nin tamamında yoğun sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haberler - ntv.com.tr 07.11.2021 - 09:36

Hava durumu: Meteoroloji'den Marmara için sis uyarısı

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Hava sıcaklıkları salı gününden itibaren azalacak

Hava sıcaklıkları salı gününden itibaren azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNCEL HAVA DURUMU

Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da beklenen yoğun sis nedeniyle sarı uyarı verdi. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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