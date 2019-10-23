İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

23 Ekim 2019 - (Çarşamba)

Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesine dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/PRzhEi1i2b — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 23, 2019

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde hissedilen sıcaklıklar azalmaya devam ediyor. İstanbul'da ise bugün hava sıcaklığı 21 derece, açık ve az bulutlu.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

İzmir: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli 26

Bursa: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 24