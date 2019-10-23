İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi'nde hissedilen sıcaklıklar azalmaya devam ediyor. İstanbul'da ise bugün hava sıcaklığı 21 derece, açık ve az bulutlu.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
İzmir: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli 26
Bursa: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 24
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 24