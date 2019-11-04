İstanbul hava durumu: Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da hava durumu bugün (04.11.2019) gündüz 22 derece, çoğunlukla bulutlu ve hissedilen sıcaklık ise 22 derece seviyeside olacak. Gece ise sıcaklıklar düşerek 12 derece olacak ve kısmen bulutlu ve sağanak yağışı olacak. Gece hissedilen sıcaklık ise 17 derece olacak.

Yarın (05.11.2019) İstanbul'da beklenen hava durumu ise gündüz 22 derece, parçarlı güneşli ve sağanak yağışlı olacak. Hissedilen sıcaklık ise yine 22 derece olacak. Gece hava açık olacak ve sıcaklık ise 16 derecelere kadar düşecek.

Çarşamba günü ise (06.11.2019) hava durumu gündüz 24 derece, parçalı bulutlu ve hissedilen sıcaklık ise 22 derece olacak. Gece sıcaklık 15 derecelere kadar düşecek ve hava parçalı bulutlu olacak.

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