Hava Kuvvetleri'nden uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu

Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "21 Mart 2024 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi." ifadelerine yer verildi.



Bakanlığın sosyal medya hesabından eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

21 Mart 2024 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/fKyCI4AP6Z — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2024