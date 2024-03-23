imsakiye

Hava Kuvvetleri'nden uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu

Mili Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapıldığını bildirdi.

Hava Kuvvetleri'nden uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu

Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "21 Mart 2024 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...