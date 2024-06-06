Hava sıcaklığı 27 dereceyi gördü! Akın akın halk plajına geldiler

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 27 dereceye göstermesinin ardından herkes açık havanın tadını çıkarmak için dışarı çıktı. Sezonun açılmamasına rağmen yüzlerce kişi halk plajı olan Kapuz Plajı'na akın etti.

Hava sıcaklığı 27 dereceyi gördü! Akın akın halk plajına geldiler

'ta hava sıcaklıklarının 27 dereceye göstermesinin ardından sıcaktan bulunulan vatandaşlar halk plajı halk Kapuz plajına akın etti. Vatandaşlar sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek geçirdi.

Öte yandan sezonun açılmamasına rağmen ve hafta içi olmasına rağmen yoğun kalabalık dikkatlerden kaçmadı.

Tesis görevlisi Murat Kılıç, “Yoğunluk var. Sezon açıldığında da bu şekilde yoğunluk olmasını bekliyoruz. Sezon açılmamasına rağmen. Bu hafta hava çok güneşli olduğundan bin kişiyi bin beş yüz kişiyi buldu. Bayramda çok kalabalık olacak. Sezona hazırız. Cuma günü sezonu açıyoruz” dedi.

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