Hava sıcaklığı arttı, valilik uyardı: Orman yangınlarına dikkat

Yaz mevsimi geldi, orman yangını tehlikesi arttı. Çanakkale Valiliği, il genelinde artması beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınlarına karşı bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Hava sıcaklığı arttı, valilik uyardı: Orman yangınlarına dikkat

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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tehlikesi de artmaya başladı.

Valiliği, il genelinde artan sıcaklıkların orman yangınları açısından risk oluşturabileceğini belirterek, çevredekileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çanakkale Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre il genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesinin beklendiği belirtilerek, “Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır.” denildi.

Hava sıcaklığı arttı, valilik uyardı: Orman yangınlarına dikkat - 1

Son dönemde meydana gelen orman yangınlarına dikkat çekilern açıklamada, “Orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması gerektiği hatırlatıldı.

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