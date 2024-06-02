Hava sıcaklığı arttı, valilik uyardı: Orman yangınlarına dikkat

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte orman yangını tehlikesi de artmaya başladı. Çanakkale Valiliği, il genelinde artan sıcaklıkların orman yangınları açısından risk oluşturabileceğini belirterek, çevredekileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çanakkale Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre il genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesinin beklendiği belirtilerek, “Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır.” denildi.

Son dönemde meydana gelen orman yangınlarına dikkat çekilern açıklamada, “Orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması gerektiği hatırlatıldı.