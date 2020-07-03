Havai fişek fabrikasında çalışan işçi patlama anını anlattı

Sakarya'daki patlamada yaralanan işçilerden Recep Ersoy olay anını anlattı. Patlama nedeniyle vücudunda kesikler oluşan Ersoy, "Ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu" dedi.

Anadolu Ajansı 03.07.2020 - 17:23

Havai fişek fabrikasında çalışan işçi patlama anını anlattı

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Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika havadan görüntülendi

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika havadan görüntülendi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaralanan işçilerden Recep Ersoy, olay sırasında yaşadıklarını anlattı.

Yukarıçalıca mevkisindeki fabrikada meydana gelen patlamanın ardından yaralılar hastanelere sevk edildi. 

Yaralıların yakınları hastane önünde yoğunluk oluştururken, başhekimlik tarafından bilgilendirme alanı oluşturuldu.

Sağlık görevlileri, yaralıların durumları hakkında yakınlarına düzenli olarak bilgi veriyor.

"ORMANDAN BAKTIĞIMDA FABRİKA YERİNDE YOKTU"

Patlamada yaralanan ve hastanede tedavi gören işçi Recep Ersoy, yaptığı açıklamada, fabrikada elektrikçi olarak çalıştığını ve patlama sırasında yemekhanede olduğunu söyledi.

Patlama olan yerin yanından çıktığını dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Yemekhanenin içindeydim. Patlama ilk vurduğu zaman beni 10 metre fırlattı. Ondan sonra kalktım, yanımdaki kadınları tezgahın altına koydum. Şimdi ağlayasım geliyor duyduğum zaman. Ondan sonra camdan dışarı atladım. Dışarı çıktım ama geriden 3-4 sefer daha patladığını duydum. Ondan sonra da zaten ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu. Sadece patlıyordu."

"JELATİN VE MAYTAP BÖLÜMÜNDE OLDU"

Ersoy, patlama yeri ile arasındaki mesafenin 40 metreden az olduğunu aktararak, patlamanın jelatin veya maytap bölümünde olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu, sol kolunda kesik ve vücudunun bazı yerlerinde şişlikler bulunduğunu söyleyen Ersoy, bugün taburcu olacağı bilgisini verdi.

Patlamada yaralanan Müzeyyen Topaloğlu'nun kızı Burcu Yılmaz da yaptığı açıklamada, annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Patlama sesini Akyazı'daki evlerinden duyduklarını belirten Yılmaz, ilk önce deprem sandıklarını, sonra havai fişek fabrikasının patladığını öğrenince direkt oraya gittiklerini kaydetti. 

PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ FABRİKA HAVADAN

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