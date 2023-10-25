Havalar ne zaman soğuyacak? İşte Meteoroloji'den güncel hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?



Meteorolojik tahminlere göre sıcak havaların Ekim ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

