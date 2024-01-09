Havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele ekipleri acil durumlara karşı hazır

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Japonya'daki kazayı ve sonrasında çıkan yangını hatırlattı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesince (DHMİ) işletilen havalimanlarında görev yapan ARFF birimlerinin 2023'te tüm havalimanlarında birçok tatbikat yaptıklarını belirten Uraloğlu, birimlerin gece gündüz göreve hazır olduklarını bildirdi.



Uraloğlu, havalimanlarında meydana gelebilecek uçak kazası veya yangın gibi acil durumlarda ARFF birimlerinin müdahale kabiliyetinin test edildiğine dikkati çekerek şunları ifade etti:



"Japonya'da iki uçağın çarpışması sonucu yaşanan büyük kaza gibi olaylar için Türkiye'deki havalimanlarında gerekli önlemler alındı. ARFF birimlerinin tatbikatlarında, yangının söndürülmesi, kazazedelere müdahale edilmesi ve tahliye işlemleri gibi unsurlar başarıyla gerçekleştirildi. Bu tatbikatların ne kadar önemli olduğu Japonya'da yaşanan uçak kazasıyla bir kez daha ortaya çıktı."



Havalimanlarında terör saldırıları, doğal afetler veya diğer acil durumlara müdahale senaryolarının da uygulandığına işaret eden Uraloğlu, "Tatbikatlarda, ARFF birimlerinin yanı sıra diğer ilgili kurum ve kuruluşların da koordineli bir şekilde çalışması sağlandı. Bütün havalimanlarımızda gerçekleştirilen tatbikatlarda ARFF birimlerimiz ve havalimanlarımız acil durumlara karşı hazırlıklı olduklarını gösterdi." ifadesini kullandı.



"ARFF ekiplerimiz, dünyanın en iyileri arasında yer almaktadır"



Bakan Uraloğlu, ARFF hizmetlerinde küresel ölçekte iddialı bir kuruluş haline gelen DHMİ'nin ileri teknolojili kurtarma, yangın söndürme sistemlerine sahip filosunu güçlendirmeyi sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetti:



"Yolcu güvenliği ve uçuş emniyetini ön planda tutan bir anlayışla yapılan çalışmalarla, 2002'de DHMİ ARFF filosunda 280 yangınla mücadele aracı bulunurken, 2024'te söz konusu araç sayısı 521'e yükseldi. 2012'de havalimanlarında 750 ARFF memuru görev yaparken bu yıl 1800'ü aşmış durumda. ARFF ekiplerimiz, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) standart ve önerileri doğrultusunda sürekli eğitimden geçirilmektedir. Şunu iddialı bir şekilde söyleyebiliriz ki ARFF ekiplerimiz, uluslararası standartların üzerinde aldıkları eğitim ve sahip oldukları ileri teknoloji ürünü araç filolarıyla dünyanın en iyileri arasında yer almaktadır."



2023'te DHMİ'nin, hava trafik hizmetleri elektronik altyapısını oluşturan haberleşme, seyrüsefer, radar ve hava trafik yönetimi sistemlerinin temin, tesis ve bakım-onarım çalışmalarına da devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, yapılan çalışmalarla Türk hava sahasının daha önce olmadığı kadar emniyetli ve modern hale getirildiğini bildirdi.



Uraloğlu, havalimanlarında elektronik altyapının güçlendirilmeye devam edildiğini, radar, hava trafik kontrol, iniş ve terminal bilgi sistemlerinde test ve bakım çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti.



DHMİ'nin sivil havacılık sektöründe yenilikçi bir yaklaşım sergilediğini belirten Uraloğlu, bu kapsamda, elektronik altyapının yanı sıra kuruluş bünyesinde görev yapan lisanslı havacılık personelinin eğitiminden, havalimanlarının güvenliğine kadar çeşitli alanlarda yenilik çalışmaları yürütüldüğünü kaydetti.



Uraloğlu, DHMİ'nin elektronik altyapısında devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşandığını, son 21 yılda cihaz sayılarında önemli artışlar olduğunu bildirdi.