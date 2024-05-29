Havalimanında uyuşturucu operasyonu: Ayakkabı tabanına bile saklamışlar

İstanbul Havalimanı'nda spor ayakkabılarının tabanına saklanan bir miktar uyuşturucu bulundu. 3 operasyonda kilolarlaca yasaklı madde ele geçirildi.

Havalimanında uyuşturucu operasyonu: Ayakkabı tabanına bile saklamışlar

Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, son günlerde 3 farklı operasyon gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği duyuruldu.

İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandında bekleyen bir yolcudan şüphelenilmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Yolcu durduruldu ve arama yapıldı.

Şüpheli yolcunun sorgusunun ardından üst ve bagajlarında yapılan aramalarda, bagaj içerisinde bulunan spor ayakkabılarının tabanına ve bagajlara gizlenilmiş uyuşturucu maddelerin ele geçirildi. Olaylara ilişkin soruşturma sürüyor.

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