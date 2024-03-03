Havaya rastgele ateş ederek polislerden kaçan şüpheliler yakalandı

Sultangazi'de kiraladıkları cip içerisinden otomatik silahla rastgele havaya ateş açan şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kaçtıkları sırada araçlarıyla kaza yapan şüpheliler, cipte silah ve bir miktar fişeği bırakıp kayıplara kaçtı. Kaçan şüpheliler, polisin çalışması sonrasında yakalandı.

Havaya rastgele ateş ederek polislerden kaçan şüpheliler yakalandı

Olay, dün 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde yaşandı.

Kiraladıkları cip ile sokak sokak gezen bir grup şüpheli, otomatik silahla havaya rastgele ateş açmaya başladı. O sırada devriye gezen ekipleri şüphelileri gördü ve "Dur" ihtarında bulundu.

Ardından araçlarıyla kaçmaya başlayan şüphelilerle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında şüpheliler kaza yaparak aracı ve arka koltukta bulunan otomatik ile bir miktar fişeği bırakarak kaçmaya başladı.

Aracı kiralayan kişinin S.Ö. olduğunu tespit eden ekipler, S.Ö.'yi kısa sürede yakalarken, diğer şüpheliler P.Ç ve F.A. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yerleri tespit edilerek yakalandı.

P.Ç ve F.A'yı yakalayan ekipler, bu sırada bir adet silah daha ele geçirdi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S. Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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