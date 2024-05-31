Havuza düşen 3 yaşındaki Ayşegül'den acı haber

Denizli'de ailesiyle gittiği termal otelde yüzme havuzuna düşen 3 yaşındaki Ayşegül Dedek, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Havuza düşen 3 yaşındaki Ayşegül'den acı haber

'nin Sarayköy ilçesi Tekke Mahallesi'ndeki termal otele ailesiyle giden Ayşegül Dedek (3), 25 Mayıs'ta yüzme havuzunun kenarında oynarken suya düştü.

Çevredekilerin fark etmesiyle çocuk havuzdan çıkarıldı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, durumu ağır olan çocuğu önce Sarayköy Devlet Hastanesi'ne, ardından da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

6 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Ayşegül, bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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