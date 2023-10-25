Hayatındaki 3 kadını da öldürdü, istenen ceza belli oldu

Hayatına giren 3 kadını öldürdü.



Daha önce 2 eşini de öldürüp yıllarca hapis yatan Necati Akpınar, pandemi izniyle tahliye edildikten sonra sosyal medyadan yeni bir evlilik için "Benimle bir ömür boyu bu hayatı paylaşıp bir dağ gibi yanımda duracak hayat arkadaşı, benim de cesareti var derse ben buradayım." diyerek çağrıda bulunmuştu.

Akpınar, birlikte yaşadığı kadının da katili oldu.

Hakkında "Eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Necati Akpınar'ın son kurbanı birlikte yaşadığı 48 yaşındaki Mutlu Menekşe oldu..



31 Aralık 2022'de kadını öldürdükten sonra metruk bir binanın girişine gömdüğü ortaya çıktı..



Daha önce 2 eşini öldüren ve cezaevinden pandemi izniyle çıkan Necati Akpınar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



İddianamede Mutlu Menekşe'nin otopsi raporuna da yer verildi.



48 yaşındaki kadının vücudunda yanıklara, darbeye bağlı travmalara, omur kırığı ve doku içi kanamaya rastlandı. Raporda, kadının acı çekerek öldürüldüğü belirtildi.



Necati Akpınar 2 eşini 20 yıl arayla öldürdü.



İlk eşi Emine Akpınar’ı 1983 yılında bıçaklayarak, ikinci eşi Fatma Akpınar’ı da 2003 yılında ütüyle öldürdü.

