Hayvan Hakları Yasa Teklifi TBMM'ye sevk edilecek

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.45'te başladı.



Toplantıda ele alınacak konular arasında Hayvan Hakları Yasa Teklifi de yer alıyor.

Uzun süredir çalışmaları süren Hayvan Hakları Yasa Teklifi'nde sona gelindi.

Toplantı öncesi çalışma hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Maih Ünal, düzenlemenin kısa süre içerisinde Meclis'e sevk edileceğini açıkladı.

GENEL KURUL'DA GÖRÜŞMELERE BAŞLANACAK

Ünal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz hafta MYK toplantısında Cumhurbaşkanı'mız bunun bir an önce gündeme alınması talimatını verdi.

Ve bugün son halini MYK'da sunacağız. İnşallah en kısa sürede hayvanlarla ilgili çalışmalarımızı onalrı korumakla ilgili, onları eşya ve mal olmaktan çıkaran, onları nesne olmaktan çıkaran onların da temel yaşam haklarını duygularınjı onların bizimle beraber yaşayan dostlarımız olduğunu temele alan bir düzenlemeyi TBMM'ye getireceğiz.

Önümüzdeki günlerde komisyona havale edilecek. Komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra meclis tatile girmeden Genel Kurul'da görüşmelerine başlanacak."