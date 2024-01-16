Hayvanlarını otlatmaya gittiği dağlık alanda domuz saldırısında can verdi

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kesiri Mahallesi'nde besicilik yapan Ferhat Sapmaz, dağlık alana havyanlarını otlatmaya çıkardı.
Bir süre sonra eve dönmeyince yakınları, Sapmaz'ı aramaya başladı.
Hayvanları otlattığı bölgeye gelen yakınları, Sapmaz'ı yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sapmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede araştırma yapan ekipler, Sapmaz'ın vücudundaki yaralardan yaban domuzu saldırısı sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruyor.
Sapmaz'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sapmaz'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardırdan belirlenecek.
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