Hazine'den "yerel halk" açıklaması

Uluslararası Para Fonu-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen panelde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kullandığı "locals" kelimesinin ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanıldığı ifade edildi.



Açıklamada "Bu konunun siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyoruz." denildi.



Bakan Şimşek'e atfedilen söylemlerin kabul edilemez olduğu belirtilerek "Kasıtlı ve bilinçli ithamları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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