Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? Kirada yüzde 25 zam sınır ne zaman bitecek?

Konut kiralarına Haziran 2022'den bu yana yüzde 25 zam sınırı devam ediyor. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Temmuz'da sona erecek uygulamada sürenin uzatılacağını söylemişti. Temmuz ayına kısa bir zaman kala şimdi de zam sınırı hakkındaki araştırmalar sorgulanıyor. İşte, güncel kira zam oranları hakkında bilgiler...

BAKAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kiralara yüzde 25 zam sınırı düzenlemesi üzerinde çalışılıyor, süre uzatılacak" dedi.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?



Haziran ayı kira artış oranı Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından yüzde 63,72 olarak belirlendi.



Bu rakam dükkanlar için geçerli, konut kiralarında yüzde 25 sınırı 1 Temmuz'a kadar devam edecek.



KİRADA ZAM SINIRI SÜRESİ DOLMAK ÜZERE



Konut kiralarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz’da sona eriyor ancak bu sürenin bir yıl daha uzaması öngörülüyor. 1 Temmuz'a kadar kira tepit davaları, her beş yılı dolduran sözleşmeler için açılma hakkı olduğu ifade edilirken dava açılmadan önce ise arabulucuya gitmek zorunlu olacak.



İstanbul'da ve birçok kentte artan fiyatlar nedeniyle yüzde 25 kira sınırlandırılması getirildi. Ancak geçen yılın Haziran ayında yürürülüğe giren düzenlemenin süresi doluyor.



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uygulamanın 1 sene daha uzatılıcağını açıklamıştı.



Düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar devam edecek.



Bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde de yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda ancak bu tedbir 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyor.



SÜRE UZATILACAK MI?



Söz konusu düzenlemenin uzatılması bekleniyor. 14 Haziran günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda bu yönde bir karar alınabileceği tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bir gelişme olduğu takirde haberimizde yer vereceğiz.