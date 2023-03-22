HDP, seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında girecek

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceklerini açıkladı.

HDP, seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında girecek
AYM'den HDP'nin 'seçim sonrası' talebine ret
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Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, katıldığı Halk Tv yayınında, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerine ilişkin soruları yanıtladı.

Seçimlere Yeşil Sol Parti çatısında gireceklerini söyleyen Sancar, "Biz seçime katılma yeterliliği için gerekli örgütlenme oranını açacak şekilde tamamlandık bu kararı bütün bileşenlerimizle verdik." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkartmama kararı alan HDP'nin böylece milletvekilliği seçimlerinde izleyeceği yol haritası da belli olmuş oldu.

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin “sözlü savunma seçim sonuna bırakılsın” talebini oybirliğiyle reddetmişti. HDP'nin sözlü savunmasını 11 Nisan’da yapacağı bildirilmişti.

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