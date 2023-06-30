HDP'den yerel seçim kararı

HDP gelecek yıl Mart ayında yapılacak yerel seçime ilişkin önemli bir karar aldı. Parti her ilde aday çıkaracak...

HDP'den yerel seçim kararı

'nin () yerel seçimlerde tüm illerde aday çıkaracağı açıklandı.

Kararı, Van'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan açıkladı.

Buldan, "Yerel seçimler elbette ki hepimiz açısından önemli. Büyükşehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak bu seçimlerde büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

HDP, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimde, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de olduğu birçok şehirde aday çıkarmamış, Cumhur İttifakı karşısındaki adaylara destek vermişti.

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