HDP’li 5 belediye başkanı gözaltına alındı (Görevden alma)

HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir görevden alındı.

Öte yandan, HDP’li Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediye Başkanı Naşide Toprak da görevden alındı. Yerine Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu kayyum olarak atandı.

5 BAŞKANA GÖZALTI

Demir ve Toprak ile birlikte, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, HDP'li başkanların gözaltına alındığı belediye binalarında arama yapıyor.