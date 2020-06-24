HDP'li eski Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a 6 yıl 3 ay hapis
SON DAKİKA HABERİ: Terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a Malatya'da görülen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
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