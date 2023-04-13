HDP’li Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları için gittiği Erzurum'un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Beştaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HDP’li Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi

Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum milletvekili adayı Meral Danış Beştaş, Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

HDP Siirt Milletvekili de olan Beştaş'ın içerisinde bulunduğu, Mehmet Vefa Uysal yönetimindeki 06 CJU 114 plakalı otomobil, Karayazı ilçesi Kırgındere Kavşağı'nda şarampole devrildi.

HDP’li Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Beştaş, ambulansla Karayazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beştaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Uysal ile araçta bulunan Mehtap Demirkaya'nın kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.

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