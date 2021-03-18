HDP'ye kapatma davasına ilişkin Meclis Başkanı Şentop'tan açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin ''Anayasamızda parti kapatma var, bir ilk değil'' dedi. Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesine yönelik de, ''Ortada kesin hüküm olup olmadığına bakarız'' açıklamasını yaptı.

18.03.2021 - 17:29

HDP'ye kapatma davasına ilişkin Meclis Başkanı Şentop'tan açıklama
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