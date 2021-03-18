HDP'ye kapatma davasına ilişkin Meclis Başkanı Şentop'tan açıklama
SON DAKİKA HABERİ: Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin ''Anayasamızda parti kapatma var, bir ilk değil'' dedi. Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesine yönelik de, ''Ortada kesin hüküm olup olmadığına bakarız'' açıklamasını yaptı.
Abone ol
Paylaş
18.03.2021 - 17:29
Arşiv
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.