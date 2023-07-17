Helikopterden uyuşturucu atıldı

Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyon kapsamında 3 kişi yakalandı. Uyuşturucunun gece kaçak yollarla ülkeye giriş yapan helikopter ile yurt dışından getirildiği, şüphelilerin beklediği alana çantalarla atıldığı tespit edildi.

Helikopterden uyuşturucu atıldı
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Çanakkale Hava Radar Komutanlığı, gece saatlerinde yurt dışından Kırklareli'ne kayıt dışı bir hava aracının giriş yaptığını tespit etti.

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Helikopterin ilçeye bağlı Yenimahalle köyünde alçak uçuş yaptığı tespit edildi.

Helikopterden uyuşturucu atıldı - 1

Ekipler, bölgeye çantalar atan helikopterin tekrar Bulgaristan tarafına çıktığını belirledi. Yapılan incelemede çantalar içinde 101 kilogram ele geçirildi.

Ekipler bölgeden kaçan şüpheliler L.H, A.O. ve H.G'yi gözaltına aldı.

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu operasyonuna ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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