Hemşire eşini öldürüp kendini ihbar etti

Bahçelievler Mahallesi'nde bir kadın kocası tarafından öldürüldü.
Gece saatlerinde meydana gelen olayda Hülya Toryop ve Murat Tortop arasında kıskançlık iddiasıyla kavga çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle Murat Tortop, Hülya Tortop'u karın ve göğsünden 3 bıçak darbesiyle öldürdü.
Olayın ardından Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLADI
Sağlık ekibi Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Murat Tortop'u gözaltına alırken, suç aleti bıçağa da el konuldu.
Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hülya Tortop'un cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.