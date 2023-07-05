Hemşire maaşı ne kadar oldu? Zamlı hemşire maaşları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek. İşte, güncel zamlı hemşire maaşı oranı...



HEMMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU?



5/1 derecesinde üniversite mezunu olarak çalışan hemşire 15 bin 611 lira maaş alıyor.



Hemşire (Üniversite mezunu): Önceki maaş 15 bin 611 TL (Derece 5/1)



Zamlı maaş: 26 bin 440 TL



DİĞER MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?



Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.



En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.