Hepsi denizin dibinden çıkarıldı: Şişe, sandalye, lastik, kasa

Silivri'de dalgıçlar tarafından yapılan temizlik çalışmasında deniz altından şişe, sandalye, lastik, kasa ve hortum gibi çöpler çıktı.

Hepsi denizin dibinden çıkarıldı: Şişe, sandalye, lastik, kasa

Silivri Belediyesi tarafından Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yaklaşan "Marmara Denizi Günü" dolayısıyla deniz dibi temizliği yapıldı.

Etkinlikte, dalgıçlar tarafından suyun altından sandalye, lastik, kasa, hortum, cam ve plastik gibi çok sayıda çöp çıkarıldı.

Çöpler, farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi.

Dalgıç Esra Güçyeter, denizlerin çok kirletildiğini belirterek, "Dibi çok kötüydü, daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadım. Çok üzgünüm. Umarım bundan ders çıkarır ve temiz tutmaya çalışılır." ifadesini kullandı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da denizin durumunun üzücü olduğuna dikkati çekerek, "Denizin altı resmen batak olmuş. Bu bizim için utanç verici bir olay. Bu bilince sahip bireyler yetiştirmek adına elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il 7 Haziran cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il 7 Haziran cuma namazı saatleri

Bakan Işıkhan'dan tepki: İsrail temsilcisini beklemeden ayrıldı

Bakan Işıkhan'dan tepki: İsrail temsilcisini beklemeden ayrıldı

Irkçılık iddialarına karşı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan yazılı ifade istendi

Irkçılık iddialarına karşı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan yazılı ifade istendi

Kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtıp dolandırdılar

Kendilerini üst düzey emniyet yetkilisi olarak tanıtıp dolandırdılar

Öğretmen Meslek Kanunu'nda değişiklik: Yetersiz olan öğretmenler merkeze çekilecek

Öğretmen Meslek Kanunu'nda değişiklik: Yetersiz olan öğretmenler merkeze çekilecek

İçişleri Bakanlığı’nda güvenlik toplantısı | Bakan Yerlikaya’dan bayram tatili uyarısı

İçişleri Bakanlığı’nda güvenlik toplantısı | Bakan Yerlikaya’dan bayram tatili uyarısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...