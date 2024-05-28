Hesabı ödemek istemeyen müşteri iş yerine kurşun yağdırdı

Zeytinburnu'da bir dönercide yemek yiyen müşteri, hesabı ödemeden gitmek istedi. İş yeri sahibiyle tartışan müşteri, üzerinde bulunan tabancayı çıkararak rastgele ateş etti.

Hesabı ödemek istemeyen müşteri iş yerine kurşun yağdırdı

'nda bir dönerci dükkanına gelen ve yemek yiyen saldırgan hesap ödemeden gitmek isteyince iş yeri sahibiyle aralarında tartışma çıktı.

Hesabı ödemek istemeyen müşteri iş yerine kurşun yağdırdı - 1

TABANCASINI ÇIKARIP RASTGELE ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında üzerinde bulunan tabancayı çıkaran saldırgan rast gele ateş ederek kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırganı iş yerinin yakınında bir binanın içinde yakaladı. Olay sonrası şüphelinin kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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