Hesabı ödemek istemeyen müşteri iş yerine kurşun yağdırdı

Zeytinburnu 'nda bir dönerci dükkanına gelen ve yemek yiyen saldırgan hesap ödemeden gitmek isteyince iş yeri sahibiyle aralarında tartışma çıktı.

TABANCASINI ÇIKARIP RASTGELE ATEŞ ETTİ



Tartışma sırasında üzerinde bulunan tabancayı çıkaran saldırgan rast gele ateş ederek kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırganı iş yerinin yakınında bir binanın içinde yakaladı. Olay sonrası şüphelinin kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.