Hint keneviri yetiştiren baba, oğul ve torun tutuklandı

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurucaşile’ye bağlı Başköy köyünde yaşayan S.Ö (58) ile oğlu E.Ö.’nün (40) Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı.

Bunun üzerine baba- oğulun evinin yakınındaki ormanlık alanda arama yaptı. Jandarma ekipleri, aramada, ağaçlar arasına ekili bin 300 kök Hint keneviri ele geçirdi.



S.Ö. ve E.Ö.'nün evlerinde, narkotik köpeği 'Cesur' ile yapılan aramada da 320 gram esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.



S.Ö., oğlu E.Ö. ile torunu P.Ö. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.