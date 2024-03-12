Hırka-i Şerif, cuma günü ziyarete açılacak

Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, 15 Mart Cuma günü saat 10.00’da ziyarete açılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü ziyaret açılışı yapılacak olan Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00 arasında, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında ziyaretçilerle buluşacak.

5 Nisan 2024 Kadir Gecesi’nde ise ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 03.00’e kadar devam edecek. Arife günü ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.