Hırsız 'İhtiyacım olanı aldım' notu bırakarak, kıymalı yumurta yapıp, duş almış

Denizli'de bir ailenin evine giren hırsız, ihtiyacı olan eşyaları çaldıktan sonra, evde yemek yiyip duş aldı.



Hırsızlık olayı, Pamukkale'nin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir(40), eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti.

Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi. Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not kağıdını buldu.

KIYMALI YUMURTA YAPIP, DUŞ ALMIŞ

Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi. Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti.



Ev sahibi, evlerine döndüklerinde hırsızın bıraktığı notu bulduklarını söyledi

Evine giren hırsızdan şikayetçi olan Levent Karademir, "Tam olarak hırsızın eve ne zaman girdiğini bilmiyoruz ancak bayram tatilinde girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Tatil dönüşü, evin halini görünce şok olduk. Kapıları ve pençeleri kırmış, Biz de eve polisle birlikte girdik. Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış" dedi.



"KENDİ EVİYMİŞ GİBİ HIRSIZLIK YAPMIŞ"



Bilgisayar ve iş elbiselerini ihtiyacı gibi gösterip, çaldığını belirten Karademir, "Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış. Eve girdiğimizde temiz olan tavada yumurta lekeleri vardı. Temiz olan banyoyu da kirli bırakmış. Yüzsüzlüğün bu kadarı diyorum. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış" diye konuştu.



Hırsız, girdiği evde kıymalı yumurta yapıp, duş aldı

"BİLGİSAYARI GETİRİRSE ŞİKAYETİMİ GERİ ALACAĞIM"



Hırsızlık olayından sonra çocuklarının tedirgin olduğunu dile getiren Karademir, "Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu. Psikolojileri bozuldu. Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Başka yerde yedekleri de yok. En çok hatıralarımızın çalınmasına üzülüyorum. Bilgisayarı geri getirirse şikayetimi geri alacağım" dedi.