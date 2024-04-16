Hırsızlar bayram ziyaretini fırsat bildi

"BAYRAMIMIZ ZEHİR OLDU"



Bayram ziyaretine gittiklerine evlerine hırsızın girdiğini belirten Mehmet Özay, "Bayramın birinci günü saat 12.00 gibi, eşimle birlikte, akrabaları ziyaret için evden çıktık. Saat 20.30 gibi eve döndüğümüzde, her yer dağınıktı. Balkon kapısı zorla açıp içeri giren hırsızlar, 700 bin TL değerindeki, 9 adet burma bilezik, 16 tane çeyrek altın ile 150 bin TL değerindeki, televizyon, tablet gibi elektronik eşyaları çalışmış. Bayramımız zehir oldu. Hırsızlar, en ağır şekilde cezalandırılsın. Bugün benim canım yandı, yarın başkalarının canı yanmasın." diye konuştu.

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